Donnarumma (Terna): "L'ammodernamento della rete elettrica è importante anche per l'ambiente"

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – "Il progetto, che finalmente trova l'entrata in esecuzione, è rilevante per la rete" e "importante anche per la sostenibilità ambientale". Lo ha detto Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, nel presentare il protocollo di intesa siglato con il Comune di Roma e la Regione Lazio per l'ammodernamento della rete elettrica della capitale.

Come azienda, ha aggiunto, "abbiamo una responsabilità importante, soprattutto in questa fase di transizione ecologica, con investimenti per oltre 18 miliardi in 10 anni su tutto il territorio nazionale".