Donne, Bevilacqua (M5S): "Serve cambio di mentalità"

Roma, 8 mar. (askanews) – “Serve un cambio di mentalità e cultura per conseguire un vero equilibrio di genere e tale cambiamento necessita di una baseformativa e valoriale. La Meloni ha sottolineato che ‘non civedono arrivare’, ma in un paese normale non dovremmo avere questo vantaggio perché la vera parità di genere dovrebbe essere la normalità e non se ne dovrebbe neanche parlare”, lo ha detto questa mattina la senatrice Dolores Bevilacqua, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Ci sono varie misure che possono essere adottate per aumentare l’inclusione di genere – ha aggiunto -. Nella proposta di legge che ho presentato in proposito, ad esempio, si riconosce ai genitori di figli fino a 14 anni la possibilità di scegliere, ove possibile, le turnazioni di lavoro solo di mattina, per facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia”.

