Donne: Ceccardi (Lega), 'femministe sinistra manifestino in moschee o Iran con burkini'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "Le associazioni femministe che difendono il burkini come se fosse una grande libertà vadano nelle moschee in Iran a fare le loro manifestazioni". Lo ha detto Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, nel corso di Tg4-Diario del giorno, riferendosi alle circa cento donne che hanno fatto il bagno in burkini a Trieste in segno di solidarietà alle musulmane. "Le femministe di sinistra – ha aggiunto – continuano a fare ipocrisia dove c’è democrazia, ma dove davvero le donne non possono uscire da sole di casa o guidare la macchina, lì le manifestazioni non le fanno".

Secondo Ceccardi, "quando si va in un Paese straniero, c’è innanzitutto una questione di rispetto degli altri. Al mare, in Occidente, si usa andare in costume ed entrare con gli stessi vestiti usati magari in autobus è anche un problema di igiene, certamente piscina, ma anche in mare può recare del fastidio". "La nostra è una società dove si usa convivere rispettando gli altri. Difendere il burkini è un oltraggio a donne, vittime del fondamentalismo islamico, come Saman. Quei vestiti sono un simbolo di oppressione, non di libertà. Andare al mare in burkini non penso sia un reato, ma il politicamente corretto non può far passare per normale e accettabile qualsiasi cosa, ma ci sono ancora nel nostro Paese delle consuetudini e delle tradizioni che è bello rispettare. E rispettarle è segno di integrazione", ha concluso l'europarlamentare.