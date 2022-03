Donne e bambini: non si ferma il flusso di rifugiati in Moldavia

Milano, 15 mar. (askanews) – Sono donne e bambini, ma anche molti anziani. Arrivano con i bus dall’Ucraina e sono accolti oltre il confine in Moldavia. Fuggono dalla guerra, portandosi dietro dei piccoli bagagli. La situazione in Moldavia è drammatica. In pochi giorni l’ondata di rifugiati ha già fatto aumentare la popolazione del 4 per cento in questo paese che conta circa due milioni e mezzo di abitanti.