Donne: Fedeli, 'bene Bonetti su osservatorio parità di genere'

Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Finalmente la ministra Bonetti ha annunciato l’istituzione di un Osservatorio sulla parità di genere. Un intervento già più volte sollecitato dal Parlamento attraverso Ddl e mozioni e con il coinvolgimento di tante associazioni di donne, reti, organizzazioni sindacali e imprese” così la senatrice Pd Valeria Fedeli.

“Uno strumento che, per essere efficace, dovrà monitorare e valutare ex ante ed ex post e in itinere tutti gli investimenti, le azioni, le scelte e le politiche pubbliche che trasversalmente devono assumere l’aumento dell’occupazione femminile, il superamento dei gap di carriera, di reddito, di opportunità legate al genere, l’empowerment femminile come condizioni essenziali alla ripartenza e alla crescita sostenibile, innovativa e paritaria del Paese”.