Donne lampadario al party di Diletta Leotta, Alba Parietti: “Non è dignitoso”

Alba Parietti ha tuonato contro Diletta Leotta in merito al caso delle 'donne lampadario' al party per il suo compleanno.

Alba Parietti è intervenuta sul caso delle “donne lampadario” al party per il 30esimo compleanno di Diletta Leotta, e ha tuonato contro la giovane conduttrice.

Alba Parietti contro Diletta Leotta

Sui social ha scatenato una vera e propria bufera la presenza di alcune donne “travestite da lampadario” alla festa di compleanno di Diletta Leotta, in Sicilia.

La “scenografia” per cui alcune signore avevano indossato i paralumi luminosi ha fatto storcere il naso anche ad Alba Parietti, che ha commentato la vicenda tuonando contro la Leotta: “Che Diletta Leotta ci metta la faccia e si prenda la responsabilità della sua scelta”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Si vesta lei da candelabro, si presenti lei in quella dimensione”, ha affermato, e ancora: “Non credo che a nessuna donna possa piacere o sembrare dignitoso, anche se pagata, partecipare a una festa vestita da soprammobile, A meno che non sia una rappresentazione artistica e questa non lo era.

Era solo cattivo gusto (…) Un paralume in testa non è nulla di questo, non fa neanche sorridere, è uno sfregio alle donne”.

Diletta Leotta: l’organizzatore dell’evento

Dopo che il caso delle “donne lampadario” ha scatenato la bufera sui social l’organizzatore dell’evento, Luca Melilli, ha cercato di placare le polemiche affermando che l’idea fosse quella di “catapultare gli ospiti in una dimensione vagamente onirica e con effetti decisamente sparkling”.

Diletta Leotta per il momento non ha proferito parola in merito alla questione, ma in tanti l’hanno attaccata via social.

Diletta Leotta: il party di compleanno

Alla festa del 30esimo compleanno della conduttrice avrebbero preso parte anche alcuni suoi amici vip, mentre sarebbe stato assente il fidanzato Can Yaman, rientrato misteriosamente in Turchia nei giorni scorsi. Secondo indiscrezioni i due si sarebbero detti addio ma sulla questione al momento non vi sono conferme.

Diletta Leotta non ha rotto il silenzio sulla questione, ma nelle ultime settimane lei e Can Yaman hanno condotto le loro vacanze separati e sembra ormai sempre più certo che i due abbiano messo fine alla relazione.

La conduttrice – che in passato è stata legata al pugile Daniele Scardina – aveva anche affermato che lei e Yaman sarebbero presto convolati a nozze e lo scorso giugno era volata con lui in Turchia, dove aveva conosciuto i genitori.