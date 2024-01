Donne, Meloni: fra mia figlia e Palazzo Chigi scelgo Ginevra

Roma, 4 gen. (askanews) – “Molto spesso ci sono polemiche su frasi di questo genere. Non so dirle se la parola aspirazione è giusta ma io sono presidente del Consiglio, sono una donna che potrebbe essere considerata tra le più affermate in Italia ma se mi chiedesse cosa scegliere tra la presidenza del Consiglio e mia figlia Ginevra io non avrei dubbi, come qualsiasi altra madre. La maternità ti regala qualcosa che niente altro ti regala. Se il significato è questo sono d’accordo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno, a proposito delle parole della parlamentare Lavinia Mennuni, secondo cui la maternità deve essere “l’aspirazione” delle ragazze.

“Quello che non condivido – ha aggiunto – è che un traguardo debba toglierti opportinità dell’altro. Quando ci siamo occupati di politiche per la maternità ci hanno detto che sono nemiche del lavoro delle donne, non lo accetto: von der Leyen ha 7 figli, Metsola 4 figli. Non c’è bisogno di rinunciare a una cosa per un altra, noi dobbiamo costruire gli strumenti per favorirlo. I provvedimenti che abbiamo portati avanti sono concentrati sulle madri lavoratrici”.