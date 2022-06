Roma, 4 giu. (askanews) – Un corteo di donne palestinesi ha sfilato in strada, a Gaza, per manifestare in risposta alla “marcia delle bandiere” di domenica 29 maggio, quando migliaia di israeliani hanno marciato per le vie della Città Vecchia di Gerusalemme per celebrare la conquista di Gerusalemme est da parte di Israele nel 1967.