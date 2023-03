Home > Askanews > Donne, Scelza: intervenire su formazione Stem e cura famiglia Donne, Scelza: intervenire su formazione Stem e cura famiglia

Roma, 8 mar. (askanews) – “Le cause del gender gap sono soprattutto due, la formazione e la cura della famiglia; per quanto riguarda la formazione bisognaaumentare l’accesso delle donne alle materie stem, che garantiscono una maggiore occupabilità, attualmente solo il 19% dei laureati in tali discipline sono donne, mentre il 40% sono uomini. La cura della famiglia, poi, grava troppo sulle donne, in Italia, a differenza di altri paesi europei, alla nascita del primo figlio spesso molte donne lasciano il lavoro”, lo ha detto questa mattina Cristiana Scelza, Presidente di Valore D, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Se vogliamo più donne occupate dobbiamo migliorare il sistema di welfare: sarebbe utile avere un numero maggiore di asili nido, dare sostegni alle famiglie per l’assunzione di tate e badanti e, soprattutto, aumentare il congedo parentale anche per i papà”, ha aggiunto Scelza. La Presidente di Valore D ha infine fatto menzione alla certificazione di parità di genere, una norma prima inserita e poi tolta dalla riforma del codice degli appalti: “Si è rivelato uno strumento fondamentale, perché è un punto di inizio per il cambiamento culturale. L’utilizzo di uno strumento “diagnostico” come questo fa inevitabilmente migliorare l’equilibrio di genere all’interno di un’azienda. Sarebbe utile ripristinarlo”.

