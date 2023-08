Donne: Schlein, 'sessismo trasversale anche in politica'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Il sessismo è trasversale anche in politica e deve essere combattuto. Mi è capitato, durante le primarie, di conoscere una ragazza che mi ha raccontato che un suo collega gli ha chiesto 'di chi sei figlia?' e la stessa cosa è successa anche a me, dieci anni fa. Io non avrei vinto le primarie senza le donne che credono in quello che stiamo facendo". Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, a Il Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta intervistata da Agnese Pini.