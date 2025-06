Donzelli (FDI): come centrodestra vinceremo in Veneto e altre Regioni

Donzelli (FDI): come centrodestra vinceremo in Veneto e altre Regioni

Roma, 26 giu. (askanews) – “Come centrodestra puntiamo a confermare il Veneto, che è un buon governo regionale, e a vincere in tutte le Regioni ovviamente, quindi puntiamo dappertutto come centrodestra. Come Fratelli d’Italia siamo il partito guida della coalizione e cercheremo di lavorare per tenere unita la coalizione, nel presentare i migliori candidati possibili per vincere e per governare”.

Lo ha dichiarato a Sky TG24, ospite di Start, il responsabile del partito e deputato di FDI, Giovanni Donzelli.