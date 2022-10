Donzelli (Fdi): intervento Berlusconi? Da statista come sempre

Roma, 26 ott. (askanews) – “Mi aspetto un intervento da statista come è sempre stato Silvio Berlusconi in pieno sostegno al governo che ha contribuito, culturalmente e politicamente fin dal 1994, e anche con queste elezioni, a dare agli italiani. Sostegno all’Ucraina sempre detto in qualsiasi linea ufficiale, a noi degli audio rubati non interessa”: il segretario d’aula di Fdi alla Camera Giovanni Donzelli, intercettato dai cronisti prima dell’inizio dei lavori per la fiducia al Governo Meloni al Senato.