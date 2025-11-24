Donzelli: legge elettorale va cambiata per assicurare stabilità

Roma, 24 nov. (askanews) – “L’Italia sta godendo in questo momento non soltanto di un buongoverno ma anche di una stabilità politica che è frutto della compattezza del centrodestra ma anche di una divisione che c’era stata alle scorse elezioni politiche all’interno del campo largo. Se dovessimo votare oggi non ci sarebbe la stessa stabilità politica né in caso di vittoria del centrodestra né in caso di vittoria del centrosinistra”.

Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, confermando l’intenzione della maggioranza di cambiare la legge elettorale.

“Crediamo – ha aggiunto Donzelli – a prescindere dai singoli voti, dalle singole regioni, dai sondaggi che sia utile questa stabilità politica alla nazione. È una riflessione che abbiamo fatto anche con le riforme istituzionali, con il premierato che porteremo avanti ma anche sulla legge elettorale: non ci sono dei dogmi, faremo un confronto sereno perché crediamo che la stabilità serva alla nazione. Lo vediamo dai dati economici che sono buoni perché c’è un buon governo ma sono anche una conseguenza di una stabilità politica. Vorremmo lasciarla a prescindere da chi vince le elezioni: se dovesse vincerle il campo largo saremmo pronti a fare serenamente opposizione, se dovessimo vincere noi siamo pronti e sereni a continuare a governare l’Italia. Le instabilità di maggioranze e governi che cambiano continuamente non serve all’Italia”.