Donzelli: nel Governo Meloni sistema fiscale equo ma non si sgarra

Roma, 18 lug. (askanews) – “Oggi esiste una pressione fiscale e un sistema di pagamento che non esisteva fino alla legge delega che è appena stata approvata alla Camera: un sistema fiscale che era vessatorio. Riuscire a modificare questo sistema è la vera chiave di volta per riuscire a far pagare le tasse”. Lo ha affermato il deputato e responsabile nazionale di FDI, Giovanni Donzelli, ospite di In Onda su La7.

“Se invece creo un sistema, come è stato previsto dal Governo Meloni tutti insieme, cioé che io faccio un concordato preventivo biennale. Lo Stato dice al cittadino, all’imprenditore: quanto pensi di guadagnare nei prossimi due anni? Ci mettiamo d’accordo e tu paghi le tasse su quello. E se poi guadagni di più te lo tieni in tasca e questo incentiva anche la produzione. Allo stesso tempo quelle tasse certe le paghi perché lo abbiamo concordato quanto pensi di guadagnare. E il Governo Meloni aggiunge: se tu fai il furbo dopo che ho creato un fisco equo a quel punto ti pignoro il conto, perché non c’è più la buona fede che c’è stata fino ad oggi e lo Stato vessatorio. È un sistema in cui il fisco è giusto, equo, sostenibile ma non si sgarra”, ha sottolineato.