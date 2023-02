Donzelli passa per la sala stampa, "no comment, aspettiamo dati"

Roma, 13 feb. (askanews) – Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, passa per la sala stampa della sede elettorale di Francesco Rocca, secondo i dati prossimo presidente della Regione Lazio, ma non commenta. “Aspettiamo i dati” dice, limitandosi ad aggiungere “ringrazio ancora Formigli per il risultato”.