Doodle Google pro- vax: dalla home l’invito a prenotare il vaccino anti-covid

"Vaccinati. Usa la mascherina. Salva le vite". Anche il doodle di google si schiera apertamente a favore del vaccino anti-covid

Nel doodle di oggi, Google lancia un messaggio di responsabilità. Cliccando sul banner si viene indirizzati alla pagina “Prenota il vaccino anti-Covid”dove si aprono tutti i risultati di ricerca della campagna vaccinale locale, in base alla posizione di partenza dell’utente.

Doodle google a favore del vaccino

Forse i no- vax non l’avranno presa benissimo durante le proprie operazioni di ricerca su internet. L’iconico doodle della Google infatti ha lanciato un preciso messaggio pro-vax. Passando il mouse sul doodle di oggi si legge l’invito ad aderire alla campagna vaccinale anti-covid in corso: “Vaccinati. Usa la mascherina. Salva vite umane.”

Doodle google: le celebri letterine si fanno inoculare il vaccino

Nella colorata gif infatti le lettere di Google non solo sono adeguatamente protette dalla mascherina (altro messaggio che invita a un atteggiamento prudente nella lotta al contenimento del virus), ma nell’ animazione si vedono tutte in fila nell’atto di farsi inoculare il vaccino. All’appello manca solo la penultima che è l’unica che non ha ancora il cerotto simbolo dell’avvenuta inoculazione. Presto fatto, l’ultima letterina – che rappresenta un dottore stilizzato – procede con l’ultimo vaccino e tutti finiscono per esultare mostrando orgogliosi i propri cerotti.

Doodle google: “prenota il vaccino anti-covid”

Cliccando sulla pagina dedicata ai doodle, oltre a divertirsi a vedere quelli del passato si legge la posizione netta dell’azienda nei confronti del vaccino:

“Mentre il Covid-19 continua a colpire le comunità in tutto il mondo, aiuta a fermare la diffusione del virus trovando un hub vaccinale locale. Segui questi passaggi per la prevenzione”.

I vari links poi rimandano ad altrettanti approfondimenti sul tema dei vaccini e della lotta al Covid-19 in generale.

In particolare, cliccando sul doodle si viene reindirizzatoiai risultati della ricerca “Prenota il vaccino anti-Covid”considerando la posizione di partenza dell’utente e dunque trovando le postazioni più vicine.

Doodle Google pro vaccino: messaggio immediato e rassicurante

Come è noto i doodle sono delle animazioni che compaiono su google in occasioni speciali, come il ricordo di personalità storiche importanti, celebrazioni in tutto il mondo e avvenimenti particolari che sono accaduti in quella determinata giornata.

““I Doodle sono divertenti, sorprendenti e a volte sono varianti naturali del logo di Google per celebrare festività, anniversari e le vite di artisti, innovatori e scienziati famosi”, questa la definizione che ne chiarisce l’essenza.

Creati nel 1988, con il tempo sono diventati delle vere e proprie forme di comunicazione immediata e fruibile da tutti come nel caso del “doodle pro-vax” di oggi. L’animazione è chiaramente intenta a incoraggiare chi nutre dubbi o timori (certamente non a convincere i no-vax più convinti ) con una grafica simpatica e rassicurante.