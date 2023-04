Doorway presenta agli investitori le 4 startup su cui puntare

Milano, 21 apr. (askanews) – Quattro startup su cui puntare, selezionate dopo uno screening che ha passato in rassegna più di 500 idee imprenditoriali. Doorway, società italiana di venture investing, ha presentato a Milano, nella tappa finale del suo primo roadshow 2023, Joinrs, Vitesy, Easylivery e Pariter Robotics che hanno avviato una raccolta sulla piattaforma online. Il target complessivo è fissato a 5 milioni di euro, con un ticket di ingresso per investire di 5mila euro.

Antonella Grassigli, ceo di Doorway. “Quello che noi vogliamo fare è consentire alle persone di investire in queste aziende innovative che saranno la spina dorsale dell’economia del prossimo futuro. Un’economia innovativa, sostenibile, inclusiva. Quello che noi cerchiamo di fare in questo roadshow è mettere in contatto le persone con gli imprenditori: un matching fisico che aiuta lo sviluppo di questo tipo di rapporto: noi non siamo una semplice bacheca, a quando i nostri investitori hanno investito noi li seguiamo per tutto il percorso di crescita della società”.

Doorway, che dal 2019 ha attratto oltre 1.300 investitori per una raccolta di 21 milioni di euro, punta a semplificare il processo di investimento, proponendo startup che hanno superato una completa fase di selezione.

Paolo Giolito, partner di Doorway: “Sono quattro progetti che hanno seguito un criterio di valutazione che adoperiamo per tutti i progetti in Doorway. Facciamo un esame attento dell’opportunità di mercato, esaminiamo il team e abbiamo un focus sulla sostenibilità del progetto porta. Parliamo di società che speriamo un domani siano ancora più forti di quello che ci stanno dimostrando adesso. Diamo per scontato che lavoreranno in un segmento di mercato con grandissime opportunità. Il team è essenziale perché deve essere in grado di gestire tutte le sfide che si presenteranno, la go-to-market è altrettanto importante e la possibilità di essere profittevoli deve assolutamente essere presente”.

Le startup che ambiscono a partecipare ai prossimi roadshow possono autopresentarsi e applicare direttamente sulla piattaforma di Doorway per avviare lo screening di valutazione.