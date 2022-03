Doping: basket, positivo il giocatore dell'Olimpia Milano Dinos Mitoglou

Milano, 29 mar. – (Adnkronos) – Il lungo dell'Olimpia Milano Dinos Mitoglu è stato sospeso dall'Eurolega per positività al doping, dopo un controllo svolto il 4 marzo in occasione del match in trasferta contro il Panathinaikos. Lo annuncia il club meneghino in una nota.

"Appreso della positività riscontrata nell'atleta Dinos Mitoglou durante un controllo antidoping amministrato il 4 marzo scorso dopo la gara di EuroLeague contro il Panathinaikos Atene, la Pallacanestro Olimpia Milano ha preso atto della sospensione cautelare del giocatore e si riserva ogni altra valutazione non appena avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per fare chiarezza sull'episodio".