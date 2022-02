Doping: Gran Bretagna perde medaglia d'argento 4×100 a Giochi Tokyo per positività Ujah**

Londra, 18 feb. (Adnkronos) – La Gran Bretagna è stata privata della medaglia d'argento conquistata nella staffetta 4×100 metri alle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate dopo che un membro della squadra CJ Ujah ha commesso una violazione del doping. La squadra britannica ha perso contro l'Italia per la medaglia d'oro in Giappone, con Ujah risultato positivo alle sostanze proibite ostarine e S-23 dopo la gara del 6 agosto.

Una dichiarazione rilasciata dalla Divisione Antidoping della Corte Arbitrale dello Sport (Tas Add) ha affermato che Ujah non ha contestato la violazione delle regole antidoping, ma ha affermato di "non essersi dopato consapevolmente o intenzionalmente, suggerendo che la fonte delle sostanze vietate potrebbero essere stata l'ingestione di un integratore contaminato".

La dichiarazione aggiungeva: "L'arbitro unico Tas Add ha emesso la presente decisione in cui ha stabilito che era stata commessa una violazione del regolamento antidoping".

La squalifica del britannico dovrebbe vedere il Canada promosso a medaglia d'argento con la Cina che sale al bronzo dal quarto posto. "Accetto la decisione emessa oggi dalla Corte arbitrale per lo sport con tristezza", ha detto Ujah in una dichiarazione rilasciata tramite British Athletics. "Vorrei chiarire che ho inconsapevolmente consumato un integratore contaminato e questo è stato il motivo per cui si è verificata una violazione delle regole antidoping ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Mi dispiace sinceramente che ciò abbia inavvertitamente portato alla decadenza della medaglia d'argento olimpiche della staffetta 4x100m maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Vorrei scusarmi con i miei compagni di squadra, le loro famiglie e le squadre di supporto per l'impatto che questo ha avuto su di loro. Mi dispiace che questa situazione sia costata ai miei compagni di squadra le medaglie per cui hanno lavorato così duramente e così a lungo, e che hanno ampiamente meritato.

È qualcosa di cui mi pentirò per il resto della mia vita".