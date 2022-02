Doping: Sarri, 'mai visto nessuno doparsi con cortisone ma Pedro non lo può usare per le cure'

Roma, 23 feb. – (Adnkronos) – "Sembra che l’infortunio di Pedro sia meno grave del previsto ma ancora non so i tempi di recupero. Le cure con il cortisone avrebbero velocizzato il rientro ma il nuovo regolamento anti-doping lo vieta". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Porto.

"Non lo capisco: se uno ha bisogno del cortisone, perché deve rimanere fermo 15 giorni? Non ho mai visto alcun atleta doparsi con il cortisone”, aggiunge Sarri.