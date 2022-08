Buona notizie dalla Casa Bianca dopo l'annuncio dato lo scorso 16 agosto: dopo 5 giorni di degenza e cure Jill Biden è risultata negativa al Covid

Dagli Usa rimbalza la notizia per cui dopo 5 giorni Jill Biden è negativa al Covid. La First lady e moglie del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lasciato la sua abitazione privata in South Carolina dove ha trascorso l’isolamento a seguito della scoprta della sua positività il giorno dopo Ferragosto.

Le agenzie Usa, citate dall’Ansa, fanno sapere che la first lady Jill Biden è risultata negativa “a due test anti Covid consecutivi”.

Jill Biden è negativa al Covid

In virtù di questa doppia verifica la Biden ha potuto lasciare l’isolamento. Lo scorso 16 agosto la moglie del capo della Casa Bianca era risultata positiva al coronavirus. A riferirlo era stato lo stesso ufficio stampa del 1600 di Pensylvania Avenue. Dalla Casa Bianca avevano anche spiegato che “dopo essere risultata negativa lunedì al test di routine, la first lady ha iniziato ad accusare sintomi simili a quelli dell’influenza“.

Vaccinata 4 volte e curata con il Paxlovid

“Il test molecolare eseguito è quindi risultato positivo”. Le linee guida sanitarie Usa sono chiare e Jill Biden non solo era rimasta in isolamento per cinque giorni ma era stata anche curata con il Paxlovid. La first lady usa ha fatto le previste quattro dosi totali di vaccino.