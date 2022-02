Dopo il bacio tra Ramazzotti e Michelle Hunziker, arriva la risposta di Tomaso Trussardi

Non è un vero e proprio commento, tuttavia Trussardi risponde al bacio tra Ramazzotti e Hunziker con una foto sui social.

Tomaso Trussardi è sempre stato un pò ribelle alle foto di famiglia pubblicate sui social, basti pensare alle pochissime foto con la stessa ex moglie Michelle Hunziker. Ultimamente il massimo che si poteva notare dai suoi post è l’amore che prova per i motori e per il suo cane Odino.

Dopo Hunziker-Ramazzotti, arriva la risposta di Tomaso Trussardi

Tuttavia, oggi Tomaso sorprende tutti, postando sul suo profilo Instagram un foto dal profumo di casa. L’immagie ritrae Trussardi seduto sul divano, mentre abbraccia le due figlie accanto a lui. Il terzetto è ripreso di spalle, mentre davanti a loro si può vedere soltanto la restante parte del divano stesso abbellito con i cuscini loggati dalla griffe di famiglia e tanti quadri appesi alla parete.

Qualcuno ironicamente commenta: “Cosa state guardando?”. Altri invece lo descrivono come un gentiluomo. Però, non può mancare chi sottolinea che dalla bocca di Tomaso non è ancora uscito alcun commento sul successo di Michelle, sul bacio con Eros Ramazzotti. La risposta di lui? Galente come sempre, Tomaso rimarca semplicemente il suo amore per le bimbe.

La frecciatina di Michelle a Trussardi

Non bisogna comunque dimenticare che la stessa Hunziker aveva lanciato qualche frecciatina durante la sua esibizione in tv, parlando della canzone “Più bella cosa non c’è” di Eros, dedicata all’epoca propria a Michelle: