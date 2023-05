Perché la Cina assicura il suo “fermo sostegno alla Russia" e come mai i rapporti già stretti si sono rinsaldati ancora

Sviluppi inquietanti della Guerra in Ucraina, con la la Cina che assicura il suo “fermo sostegno alla Russia”. Il premier russo Mishustin in visita se lo sentito dire dal suo omologo Li Qiang. Da quanto si apprende in queste ore sui media le parole a correndo di una visita ufficiale a Pechino sono state di questo tono: “Cina e Russia devono sostenersi fermamente a vicenda sugli interessi fondamentali”.

La Cina darà “fermo sostegno alla Russia”

In più, i due giganti dovranno anche “approfondire la cooperazione a livello multilaterale”. Questo, negli intenti dichiarati in una sede ufficiale, dopo la conclusione del vertice del G7 di Hiroshima. Proprio nel corso del summit i leader delle grandi economie hanno preso di mira esattamente Mosca e Pechino, con la Cina marcatamente in tacca di mira degli Usa di Joe Biden. E quella di oggi nella capitale cinese è stata la prima giornata della visita condotta dal primo ministro russo, Mikhail Mishustin.

Dopo il G7 i due paesi si “stringono”

Il premier è stato ricevuto con tutti gli onori dal suo omologo Li Qiang, e che successivamente ha incontrato anche il presidente cinese, Xi Jinping. E lo scopo? “Portare la cooperazione a un nuovo livello”. Questo è stato dichiarato dal primo ministro cinese, Li Qiang, nell’incontro di oggi alla Grande Sala del popolo, su piazza Tienanmen.