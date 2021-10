Dopo il Gf Vip Raffaella Fico sparisce dalla circolazione: che fine ha fatto? La modella si è presa una pausa di riflessione con gli affetti ma tornerà

Dopo l’eliminazione dal Gf Vip Raffaella Fico sparisce dalla circolazione: che fine ha fatto la protagonista dei furiosi duelli con Soleil Sorge? Con l’uscita dalla casa catodica più spiata d’Italia la Fico è tornata agli affetti ma si è “inabissata” dallo showbiz.

Sono passati ormai alcuni giorni da quando Raffaella è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6.

Raffaella Fico sparisce dalla circolazione: la sua è stata una partecipazione molto incisiva

La modella è tornata alla sua vita ma con i cascami di una partecipazione molto incisiva. Incisiva anche per la sua capacità di essere diretta, ma soprattutto per le liti con gli altri concorrenti, in particolare con Soleil Sorge, che non a caso aveva palesemente esultato nel momento in cui la Fico era stata eliminata, innescando un duello finale “sul filo di lana”.

Gli affetti veri e il relax: ecco perché Raffaella Fico sparisce dalla circolazione

I media dicono che la Fico è tornata alla sua vita di sempre e che ha riabbracciato sua figlia Pia e la sua famiglia. Ma quel che manca è la presenza di Raffaella in televisione e nei programmi che di solito accolgono i reduci della trasmissione di Alfonso Signorini.

Sparisce dalla circolazione ma presto sarà a Casa Chi: Raffaella Fico affila le armi

Il particolare non è passato inosservato agli occhi dei fan, tanto più che la Fico sembra essere “sparita” anche dai social, che sono un “eccipiente” ormai fondamentale per i personaggi dello spettacolo.

La lettura più evidente e a suo modo banale è che l’ex gieffina si sta solo godendo il ritorno fra gli affetti veri e che stia affilando le armi per la sua imminente partecipazione a Casa Chi, dove di certo ne avrà di belle da raccontare. Nel suo stile diretto.