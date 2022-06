Dopo il trionfo alla Prada-America’s Cup, è Luca Rossa “barca dell’anno”

Agli olimpionici Tita-Banti il trofeo “Miglior velista”. Si è tenuta a Villa Miani, a Roma, la 28ma edizione del “Velista dell’anno”, promosso da Confindustria Nautica e Federazione Italiana Vela.

Diventare il “Velista dell’anno”? Sono sufficienti due ore di allenamento fisico, una e mezza di preparazione della barca, due ore in mare, una di sistemazione della barca, una di debriefing per commentare la prestazione, tutti i giorni per anni, e poi conquistare un oro alle Olimpiadi.

È il percorso di Ruggero Tita e Caterina Banti, la coppia del catamarano misto Nacra17 che è stata incoronata “Velista dell’Anno 2021” nella cerimonia tenutasi ieri a Roma, presso Vila Miani. Altra star sul podio “Luna Rossa”, insignita del titolo di “Barca dell’anno”. Lo scafo capace di volare, che si è aggiudicato in Nuova Zelanda la Prada Cup e l’accesso alla finalissima dell’America’s Cup, è stato rappresentato dal timoniere “Checco” Bruni, neo Cavaliere della Repubblica.

La serata si è svolta alla presenza del Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, del Presidente dell Coni, Giovanni Malagò, del Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, del Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi.

“La vicinanza e il supporto a tutti gli organi sportivi sono fondamentali per promuovere la pratica dello sport, a cominciare dai giovani, per avvicinare gli italiani a stili di vita sani. L’attività in ambito scolastico va sostenuta e il PNRR è un’opportunità importante per sviluppare l’impiantistica sportiva”, ha commentato Vezzali in apertura. “Il 5% del medagliere olimpico è assegnato alla vela” – ha ricordato Malagò – “una disciplina capace di coniugare una tradizione più unica che rara con la novità e l’evoluzione tecnica, di grandissima educazione per i giovani”.

E la scuola vela è molto più accessibile di quanto non si pensi.