Nei giorni della degenza in ospedale in sincrono con la Pasqua il cane di Platinette la aspetta in casa: il post Facebook

La migliore medicina di Mauro è in attesa: dopo l’abbraccio fuori dalla sua stanza in ospedale il cane di Platinette la aspetta in casa. Mauro Coruzzi, colpito da un ictus a metà marzo, ha postato l’immagine delle stanze e della piccola Kiri che attende il suo umano.

Il cane di Platinette la aspetta in casa

Ecco il post sulla pagina Facebook del convalescente: “Casa dolce casa, chissà quando potrò tornare a casa, ma intanto fervono i preparativi per renderla accogliente e allegra. La Kiri prova la nuova cuccia rosa a baci stellari, la mia Stefi sistema vinili 45giri libri, il plexiglass copre il giradischi wireless per le pulizie di Pasqua.E Daniela gli risponde sotto il post: “La casa con la tua Kiri ti sarà di grande aiuto nella guarigione, ma prima fatti la fisioterapia necessaria a rimetterti in forma”.

Kiri, la medicina a quattro zampe

“Fatti aiutare con i piccoli accorgimenti, soprattutto in bagno, che rendono la nostra vita più agevole e sicura. Ti auguro ogni bene e di tornare presto a casa“. E quella tenera sorpresa a Mauro Coruzzi, in arte Platinette, era già stata fatta fuori dall’ospedale. Pochi giorni fa il giornalista e personaggio televisivo aveva riabbracciato la sua cagnolina Kiri dopo una lontananza durata venti giorni.