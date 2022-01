Tuffo al cuore per i fan e per gli utenti social: dopo l’annuncio della malattia riappare Gigi D’Agostino ed è irriconoscibile ma lui spera nel 2022

Dopo l’annuncio della malattia dato soltanto un mese fa Gigi D’Agostino riappare sui social ed è irriconoscibile: la commozione sui social per lo scatto e per il messaggio di speranza del dj re della dance anni ‘90 è stata una vera onda di empatia per la vicenda umana di Gigi Dag.

Gigi D’Agostino irriconoscibile: l’annuncio della malattia del re della musica dance

Luigino Celestino Di Agostino non ha bisogno di presentazioni: è l’autore, tra gli altri, di brani simbolo degli anni ’90 e 2000 come “L’amour toujors” e “In my mind”. E poche settimane fa aveva gelato i fan con questo messaggio: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace”.

Irriconoscibile ma pronto a lottare: così Gigi D’Agostino ha voluto esorcizzare la malattia

“La sofferenza mi consuma e mi ha reso molto debole ma continuo a lottare”. E in chiosa: “Spero di trovare un pochino di sollievo“. E in queste ore Gigi ha deciso di mostrarsi su Facebook e Instagram e lo ha fatto che quella schiettezza umana che ha sempre fatto il paio con la sua capacità di coniare hit: senza fronzoli e senza nascondersi, con un deambulatore, un cappellino e la barba ingrigita dalla sofferenza.

La malattia, la speranza di un anno migliore e un Gigi D’Agostino irriconoscibile ma amato come e più di prima

E tuttavia con una nota di speranza girata ai fan “che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza. Un abbraccio di cose belle a tutti voi. Grazie per i vostri pensieri. Tanto Amore, Gigi”. Un vero colpo al cuore dei fan che hanno risposto a migliaia ai post incoraggiando il loro beniamino a lottare.