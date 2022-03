Il Sostituto Marina Petruzzella ha dissequestrato lo stabile: dopo l’incendio alla Torre di via Antonini gli inquilini potranno tornare in casa

Per decisione del Sostituto Marina Petruzzella dopo l’incendio alla Torre di via Antonini avvenuto a Milano lo scorso 29 agosto 2021 gli inquilini potranno tornare a casa. La decisione è stata presa dalla procura che ha dissequestrato lo stabile tuttora inagibile, ma bisognava pronunciarsi sulle numerose istanze dei residenti per avviare i lavori di messa in sicurezza di tutto l’edificio.

Torre del Moro, gli inquilini potranno tornare in casa

Dopo la disposizione della magistratura inquirente l’edificio è stato affidato a due tecnici, ovvero l’ingegnere Mauro Giuliani e l’architetto Gianluca Fontana. A loro toccheranno, rispettivamente, la direzione dei lavori di messa in sicurezza del complesso residenziale e la responsabilità giuridica della sicurezza stessa. In questo modo agli inquilini del palazzo potranno tornare a casa loro, effettuare un monitoraggio delle condizioni per singola unità ed avviare i lavori per rendere gli appartamenti di nuovo agibili.

Discrimine per gli ingressi e stato delle indagini

Ovviamente c’è un discrimine procedurale e tecnico netto e per certi versi comprensibile: potranno tornare soltanto quegli inquilini cui appartamenti non corrano più alcun rischio strutturale, il che sposta l’asse delle singole valutazioni sulle necessarie operazioni peritali in presenza della polizia municipale. Nel frattempo le indagini per conoscere le cause di quel tremendo rogo non si arrestano. La relazione tecnica del Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco consegnata a novembre 2021 parla di un incendio innescato da una sigaretta il cui mozzicone è stato poi gettato accidentalmente sul balcone dell’appartamento 15C.