Una vecchia livrea che tornerebbe ed un’operazione economica che andrebbe “edulcorata” almeno nella forma: dopo l’operazione Ita Airways Lufthansa potrebbe riportare il marchio Alitalia. La compagnia tedesca ha acquistato dal Ministero dell’Economia una quota di quella di Roma, per l’esattezza il 40 più 1% e in livrea dei mezzi potrebbe decidere di far tornare il marchio “Alitalia”.

I media spiegano che tutto farebbe parte di un investimento complessivo di Lufthansa che alla fine toccherà gli 830 milioni di euro e suddiviso in tre fasi. Fonti del ministero hanno spiegato al Corriere della Sera che la fase uno sarebbe tra fine 2023 e inizio 2024 e successiva al disco verde dell’Antitrust Ue. In quel caso andrebbe effettuato un esborso di 325 milioni di euro per rilevare il 41% del vettore tricolore.

I tre step per far quadrare tutti i conti

Intanto il Tesoro sarà chiamato a versare l’ultima rata di finanziamento pubblico da 250 milioni autorizzato dall’Ue per un totale di 1,35 miliardi. Poi, dal 2026, Lufthansa staccherebbe un assegno di altri 325 milioni: La terza tappa poi nel 2028, con i tedeschi che dovranno versare al ministero circa 80 milioni per il restante 10%.