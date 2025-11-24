Dopo la Cop30 Turk (Onu) solleva la questione dei crimini climatici

Milano, 24 nov. (askanews) – Il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato che gli “scarsi risultati” del vertice sul clima COP30 sollevano la questione se la “fatale inazione” dei leader sulla crisi climatica possa un giorno essere considerata un crimine contro l’umanità. “Mi chiedo spesso come le generazioni future giudicheranno le azioni dei nostri leader, e la loro fatale inazione, sulla crisi climatica”, ha detto Volker Turk a un forum su imprese e diritti umani a Ginevra, chiedendo: “L’inadeguata risposta di oggi potrebbe essere considerata un ecocidio o addirittura un crimine contro l’umanità?”.