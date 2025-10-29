Dopo la Giamaica l'uragano Melissa colpisce Cuba: 700mila sfollati

Roma, 29 ott. (askanews) – Strade ancora allagate, tetti divelti, danni dopo il passaggio dell’uragano Melissa in Giamaica. Nelle immagini diffuse dalla polizia si vedono i soccorsi difficili in uno scenario di devastazione.

Ha toccato terra come uno degli uragani più potenti mai registrati ai Caraibi, con venti fino a 300 chilometri all’ora.

Poi dirigendosi verso Cuba, è stato declassato da 5 a uragano di categoria 4 e poco dopo a tempesta di categoria 3.

Ma nel suo passaggio finora ha provocato 7 morti, tre in Giamaica, tre ad Haiti e uno nella Repubblica Dominicana. Oltre 530mila persone sono rimaste senza elettricità e le infrastrutture della Giamaica sono “severamente compromesse”, riferiscono le autorità, con quattro ospedali in difficoltà a causa dei blackout.

Le autorità cubane hanno disposto lo sfollamento di oltre 700.000 persone e i meteorologi prevedono mareggiate fino a 3,6 metri e piogge torrenziali fino a 50 centimetri con alto rischio di frane e inondazioni. Poi Melissa si sposterà verso le Bahamas.