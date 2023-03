Dopo la riapertura Cinecittà World si fa in tre: apre Roma World

Dopo la riapertura Cinecittà World si fa in tre: apre Roma World

Roma, 20 mar. (askanews) – È ripartita nel weekend della Festa del Papà la nuova stagione di Cinecittà World, il Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma, con quattro grandi novità. L’amministratore delegato, Stefano Cigarini:

“Quattro novità nel parco, un nuovo gruppo di scivoli, Vortex e Boomerang, che allargano l’area acquatica, un Palastudio, una tensostruttura per fare eventi, concerti, spettacoli e un nuovo show ‘Scuola di polizia’”, ha spiegato. Dopo il nuovo spettacolo Scuola di Polizia, uno Stunt Show Live, da maggio sorgerà il Palastudio, un nuovo teatro di oltre 2.100 mq e dal 2 giugno riapre l’area acquatica Aqua World, con i due nuovi scivoli di ultima generazione. Da venerdì 24 marzo a fianco di Cinecittà World apre anche Roma World: “Il piano di sviluppo di Cinecittà World prevede di passare da uno a tre parchi: Parco del Cinema, Cinecittà World, il Parco dedicato agli antichi romani, Roma World, dove vivere una giornata da antico romano, qui siamo su un set che rappresenta le terme di Caracalla, e Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World”

“Adrenalina, divertimento, paura, terrore, coraggio. I parchi divertimento sono diventati un pezzo importante del turismo italiano. Dall’ultimo rapporto Siae risulta che gli incassi al botteghino dei parchi divertimento hanno superato quelli del calcio, non era mai successo, è segno di un modello di divertimento che sta cambiando, dei gusti del pubblico. Nel 2022 oltre 20 milioni di italiani sono stati in un parco divertimento”.

Con la riapertura del parco parte anche la stagione degli eventi che sarà impreziosita da grandi produzioni cinematografiche e televisive, da showcase e masterclass come quella di Alex Britti il 7 maggio, da eventi come Stelle di Fuoco, campionato italiano di fuochi d artificio (7-16 Luglio), dai grandi concerti estivi, dalla Settima edizione di Viva l’Italia, il più grande evento interforze mai realizzato in un parco divertimenti.