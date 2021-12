Dopo La Scala, standing ovation per Mattarella anche a Firenze

Firenze, 22 dic. (askanews) – Il pubblico del nuovo auditorium del teatro del Maggio musicale fiorentino ha tributato una standing ovation al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come già accaduto alla prima della Scala. Nel teatro più persone hanno chiesto al Capo dello Stato il bis. Prima di raggiungere la sala, per il concerto, Mattarella ha salutato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e ha conversato per alcuni minuti il maestro Zubin Mehta, al quale è dedicato il nuovo auditorium e con l’architetto autore dell’opera, Paolo Desideri.