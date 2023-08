Dopo la Svezia, Zelensky in visita a sorpresa in Olanda

Eindhoven, 20 ago. (askanews) – Visita a sorpresa di Volodymyr Zelensky in Olanda. Il presidente ucraino è giunto in una base dell’aeronautica militare olandese a Eindhoven, nel sud dei Paesi Bassi, ed è stato ricevuto dal Premier Mark Rutte. L’incontro avviene due giorni dopo il via libera degli Stati Uniti all’invio degli F16 americani a Kiev e segue la visita di Zelensky in Svezia.