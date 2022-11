Dopo le foto dall'Ucraina, ora Banksy posta anche un video

Roma, 18 nov. (askanews) – Dopo aver postato alcune foto di uno dei suoi ultimi graffiti a Borodyanka, città vicino Kiev devastata dai mortai russi nella prima fase dell’invasione, oggi ha messo sul suo account Twitter anche un breve video in cui si vedono diverse altre opere e ci sono brevi spezzoni di un’intervista a una donna con una bambina. Il video reca in sovrimpressione la data generica di “novembre 2022” e come luogo di uno dei nuovi graffiti, il villaggio di Horenka, vicino a Bucha, località vicino Kiev rimasta famosa per gli eccidi compiuti dai militari russi durante la loro ritirata.