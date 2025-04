Dopo mesi di stop riapre l'AV Milano-Parigi con i treni di Sncf

Milano, 1 apr. (askanews) – Dopo 19 mesi di stop per una frana nella valle della Maurienne in Francia riprende il traffico ferroviario ad alta velocità sulla linea Milano-Torino-Parigi con i nuovi treni Tgv Inoui a due piani della società francese Sncf Voyages Italia. Il primo treno partito da Parigi è arrivato a Milano in mattinata e ha poi fatto tappa a Torino per la chiusura della cerimonia inaugurale alla presenza delle istituzioni. Tre i collegamenti al giorno con partenza da Porta Garibaldi e arrivo alla Gare de Lyon in circa 7 ore. Oltre a Torino, il collegamento in Italia ferma a Oulx ma non a Bardonecchia per problemi legati a controlli doganali anche se l’obiettivo è di avere anche lì in futuro una fermata.

Sncf che gestisce il 40% del traffico ad alta velocità in Europa ha presentato un piano al 2027 per l’Italia che prevede investimenti per 800 milioni di euro, la creazione di mille posti di lavoro e l’apertura 13 tratte servite da 15 Tgv sulle linee Torino-Venezia e Torino-Napoli che in futuro potrebbe essere estese fino a Parigi.

“L’obiettivo principale di sviluppare l’offerta ad alta velocità qui in Italia e quindi è una notizia molto interessante, importante anche per viaggiatori perché l’obiettivo è di essere il terzo operatore su questo mercato dell’alta velocità. Abbiamo un obiettivo di essere più o meno 15% del mercato che vuole dire diciamo 10 milioni di passeggeri all’anno una volta raggiunto il target del piano”, ha detto Caroline Chabrol direttore generale di Sncf Voyage Italia.

I segnali sono positivi da gennaio le prenotazioni sono cresciute del 12% grazie anche a una politica incentrata sul rapporto qualità prezzo con biglietti a partire da 29 euro per rendere accessibile a tutti l’alta velocità.