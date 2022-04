Roma, 20 apr. (askanews) – Dopo oltre due anni Papa Francesco è tornato in piazza San

Pietro per l’udienza generale del mercoledì in mezzo a migliaia di fedeli. Fino allo scorso mercoledì l’appuntamento settimanale si era svolto in aula Paolo VI e la scorsa primavera ed estate, per via delle restrizioni imposte dalla pandemia, nel cortile di San Damaso.

È la prima udienza all’aperto dal 26 febbraio 2020.