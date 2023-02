Home > Askanews > Dopo Sanremo Will pubblica "Manchester" il primo album ufficiale Dopo Sanremo Will pubblica "Manchester" il primo album ufficiale

Milano, 17 feb. (askanews) – L’emozione per la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Stupido” è ancora grande e Will si vuol far apprezzare sempre di più con il suo primo album ufficiale “Manchester”. “Sono molto contento di come è uscito, racconto il mio punto di vista su tante cose in maniera diversa da come ho fatto finora. Poi un’esperienza come Sanremo aveva bisogno di un manifesto del mio progetto e la mia musica, ed è giusto che arrivi ora dopo che mi hanno visto cimentarmi con una sfida così grande”. Il giovane artista da milioni di ascolti sta incontrando il pubblico nelle principali città italiane e guarda avanti. “Prossimamente vorrei scrivere un disco un po’ più maturo, le nuove esperienze mi faranno scrivere cose diverse con nuovi punti di vista e poi ci sono sempre più live per arrivare a più persone, l’esperienza di Sanremo mi ha insegnato che bisogna sempre cercare di alzare il livello ma facendo comunque le cose col cuore”. Il sound, lo stile e i testi di Will sono ormai apprezzati dal pubblico italiano, soprattutto tra i più giovani.

