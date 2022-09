Dopo vacanze e cucina: Hellofresh scommette sul “Back to work”

Milano, 16 set. (askanews) – La sfida: meno sprechi con consumi più responsabili e sostenibiliOrganizzare al meglio il proprio tempo rendendo l’esperienza in cucina più veloce, facile e divertente, è fondamentale soprattutto nella fase di “Back to school” e “back to work” al rientro dalle vacanze. E’ la sfida di Hellofresh, il servizio che permette di pianificare online un menù settimale vario e bilanciato.

“HelloFresh è un servizio lanciato in Italia nell’ottobre 2021.

Hellofresh si afferma già come leader mondiale con più di 8 milioni di consumatori attivi. E’ un servizio innovativo di box ricette per consegna a domicilio – spiega Stefano Cracco, Co-Managing Director e Chief Operating Officer HelloFresh Italia -. E’ un servizio che punta consegnare ogni settimana diverse ricette e aiuta a programmare la settimana in modo tale da ridurre lo stress e il tempo necessario per gestire gli aqiuisiti quotidiani”.

Basta scaricare l’app oppure collegarsi al sito per creare un account personale e attivare HelloFresh: “Il servizio – evidenzia ancora il manager – permette di scegliere tra 5 differenti menù: vegetariano, carne e pesce, Fleixtariano, per famiglia o a basso contenuto calorico. Il prodotto è per 2 o 4 persone ed è possibile scegliere tra un minimo di 3 a un massimo di 5 ricette settimanali”.

Non soltanto un’esperienza di cucina nuova, intelligente e digitalizzata, dunque, ma anche un modo per favorire un consumo di cibo sempre più responsabile e sostenibile: “Il servizio Hellofresh fornisce ingredienti freschi, di stagione e proporzionati – chiarisce Cracco -. Il che permette ovviamente di abbassare gli sprechi alimentari. Inoltre fornendo 16 ricette settimanali diverse è possibile esplorare nuove cucine e anche provare ricette tradizionali con un twist più creativo. In aggiunta comodità e praticità sono un altro nostro punto forte, quindi è possibile personalizzare la propria esperienza aggiustando e modificando il giorno di consegna, aumentando le ricette da una settimana all’altra, creando quindi un’esperienza unica per sè e per i propri cari”.

Il che, se è vero in generale, lo è ancor di più nella fase di “ripartenza” tipica del post vacanze estive: “In effetti – assicura Chiara Cecutti, Mental-Life-Business Coach e Counsellor – è proprio il miglior momento proprio per creare o ripristinare delle sane abitudini alimentari. Probabilmente durante le vacanze ci siamo concessi qualche extra, e giustamente e correttamente perchè è importante anche questo. Però è altrettanto importante a settembre a settembre in particolare ripristinare delle sane abitidini e mi permetto di dire alimentari in particolare”.

“Quindi HelloFresh alleato del back to work, del back to school, e in generale della famiglia per un’esperienza con i propri cari”, conclude Cracco.