Doppia laurea, sì della Camera: sarà possibile iscriversi a due corsi universitari contemporaneamente

Doppia laurea, sì unanime della Camera con 387 voti a favore: dopo il Senato sarà possibile iscriversi a due corsi universitari contemporaneamente

Si della Camera alla doppia laurea, che significa? Che sarà possibile iscriversi a due corsi universitari contemporaneamente: la proposta di legge è stata approvata all’unanimità dall’aula di Montecitorio e in attesa del passaggio a Palazzo Madama il relatore Alessandro Fusacchia inon nasconde la sua soddisfazione.

La Camera ha approvato dunque la proposta di legge che abolisce il divieto di iscrizione a due corsi di laurea contemporaneamente e lo ha fatto con 387 voti a favore, praticamente in maniera plebiscitaria.

Doppia laurea, ma per essere legge manca il sì del Senato

In punto di diritto non parliamo ancora di una legge, dato che manca il si del Senato, ma l’unanimità di Montecitorio schiude con certezza quasi matematica l’approvazione della “Camera anziana”.

Lo dice o quanto meno lo spera il relatore Alessandro Fusacchia, che auspica come il provvedimento possa entrare in vigore in tempo utile per il prossimo anno accademico.

Il relatore Fusacchia sulla doppia laurea: “Addio a un divieto vecchio di 90 anni”

Fusacchia è membro della Commissione Cultura e in quella proposta vede la possibilità di “sbarazzarci di un divieto anacronistico di quasi 90 anni fa. Diamo più opportunità a tutti i giovani di immaginare e costruire liberamente il proprio futuro di vita e professionale”.

E ancora: “Con la legge doppia laurea ci si potrà formare contemporaneamente su ambiti anche molto distanti e prepararsi così meglio al mondo del lavoro”.

Il nodo delle doppie tasse alla doppia laurea: “Ci sono esoneri”

“È una legge che darà un’opportunità a tutti e non solo a chi se la può permettere”. Perché? “Perché abbiamo previsto esoneri dal pagamento delle tasse universitarie anche per la seconda iscrizione.

Anche il sistema delle accademie di belle arti e dei conservatori è per una volta pienamente equiparato”.