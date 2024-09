doppia/ Rai: proposta M5s in Parlamento, stop nomine governo e presidente indicato dal Quirinale

Roma, 27 set (Adnkronos) - "In vista dell'incardinamento delle proposte di riforma della governance Rai, mettiamo a disposizione di tutte le forze in Parlamento la nostra proposta, che abbiamo depositato al Senato a prima firma di Dolores Bevilacqua e alla Camera con le firme di Dario Caro...

Roma, 27 set (Adnkronos) – "In vista dell'incardinamento delle proposte di riforma della governance Rai, mettiamo a disposizione di tutte le forze in Parlamento la nostra proposta, che abbiamo depositato al Senato a prima firma di Dolores Bevilacqua e alla Camera con le firme di Dario Carotenuto, Anna Laura Orrico e Riccardo Ricciardi". Lo dicono gli esponenti M5S in commissione di Vigilanza Rai.

"È un testo che riprende la storica proposta Fico e la aggiorna alla luce del Media Freedom Act europeo, poggiandosi su alcuni pilastri fondamentali. Il primo: slegare definitivamente il CDA dal governo di turno eliminando le nomine governative, e affiancando al Parlamento il coinvolgimento dell'Agcom e lo strumento del sorteggio. A ulteriore garanzia di imparzialità abbiamo previsto che il presidente RAI venga nominato dal Presidente della Repubblica", spiegano gli esponenti del M5s.

"Inoltre viene previsto il divieto del fenomeno delle "porte girevoli", impedendo la candidatura a ex membri del governo, del Parlamento o di consigli regionali. Infine, come richiesto dall'Europa, si prevede la garanzia di risorse stabili con uno stanziamento non inferiore a tre miliardi all'anno unitamente all’affidamento della concessione e conseguente abolizione del canone. Siamo pronti a discutere di tutto questo in Parlamento e a mettere a disposizione questa proposta all'interno degli Stati Generali del Servizio Pubblico", concludono.