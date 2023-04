Doppio incidente fra camion sulla Milano-Napoli: due feriti

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un brutto scontro fra camion avvenuto in coda ad un altro incidente in autostrada

Erano da poco passate le 9 di questa mattina quando, sull’autostrada Milano-Napoli nei pressi dello svincolo per la A22 all’altezza di Rubiera, si è verificato un pericoloso doppio incidente.

Doppio incidente in Autostrada: code sulla Milano-Napoli

Alle 9 e 15 di questa mattina, in autostrada tra il bivio con Modena nord e Reggio Emilia verso Milano, si è verificato un pericoloso sinistro fra tre mezzi pesanti di cui uno trasportava merci pericolose. In pochi minuti, il traffico si è intensificato e in coda a questo incidente si è verificato un altro scontro tra camion, nei pressi dello svincolo della A22. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Le condizioni di salute dei camionisti

Sul luogo dell’inicidente sono arrivati anche due elicotteri dell’elisoccorso, con i sanitari che si sono occupati delle due persone che sono rimaste ferite. Fortunatamente, non ci sono state vittime. Le operazioni di pulizia della strada sono state molto lunghe ed impegnative, per questo motivo il traffico si è rivelato particolarmente intenso.