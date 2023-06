La notte scorsa si sono verificati due incidenti stradali a Palmanova. Il bilancio totale dei feriti è di quattro persone portate in ospedale.

Doppio incidente a Palmanova: 4 feriti

Durante la scorsa notte si sono verificati due incidenti stradali a Palmanova, con un bilancio di quattro feriti. I due incidenti si sono verificati uno a Jalmicco di Palmanova, che ha coinvolto una sola automobile, che si è capottata da sola, e l’altro in via Ponte degli Speroni, vicino alla caserma, che ha coinvolto uno scooter e un’automobile.

Incidenti a Palmanova: le dinamiche

A Jalmicco di Palmanova, in via Percoto, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una sola automobile a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna. L’auto è finita fuori strada e si è capottata. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze provenienti da Palmanova e da Cervignano del Friuli. I due feriti sono stati portati all’ospedale di Palmanova, una in codice verde e una in codice giallo. Sempre a Palmanova, in via Ponte degli Speroni, vicino alla caserma, si è verificato un incidente tra uno scooter e una vettura. Altre due persone sono rimaste ferite. Gli equipaggi delle ambulanze le hanno portate in ospedale in codice giallo e codice verde.