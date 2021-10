Dora Lagreca, attesa oggi l’autopsia e un nuovo sopralluogo sull’appartamento della ragazza

I medici dell'ospedale San Carlo di Potenza stanno eseguendo l'autopsia sulla salma di Dora Lagreca, morta dopo essere caduta dal balcone a Potenza.

Si sta svolgendo in questi minuti l’autopsia sul corpo di Dora Lagreca, la ragazza di 30 anni caduta dal balcone nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2021 e morta sul colpo. Per il suo decesso è indagato il fidanzato Antonio Capasso per cui si ipotizza il reato di istigazione al suicidio.

Dora Lagreca: oggi l’autopsia

L’esame autoptico svolto sulla sua salma permetterà di chiarire meglio la dinamica che ha portato la giovane a cadere dal quarto piano di un appartamento in zona Parco Aurora a Potenza e a verificare quanto sostenuto dal compagno che potrà nominare un perito di parte. Il suo avvocato ha spiegato che il giovane è già stato ascoltato e che gli ha riferito di aver avuto una discussione con Dora nella sera del suo decesso.

“La ragione di questa lite sarebbe stata la gelosia da parte della ragazza. Io poi non so cosa sia successo, Antonio ha cercato di fermarla ma, essendo lei nuda, non ce l’ha fatta“, ha aggiunto. Ha inoltre spiegato che la ragazza aveva bevuto uno o due cocktail ma sarebbe comunque stata lucida così come il suo assistito.

Dora Lagreca: oggi l’autopsia e il sopralluogo nell’appartamento

In contemporanea con l’autopsia sul corpo di Dora, eseguita all’ospedale San Carlo di Potenza, i Ris dei carabinieri stanno eseguendo un altro sopralluogo nell’appartamento in cui è morta la ragazza già posto sotto sequestro.

L’obiettivo resta quello di trovare indizi o dettagli che permettano una più accurata ricostruzione dei fatti.