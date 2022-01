Doriana Scardigno morta a 42 anni dal dentista per un malore prima dell’anestesia

Disposta l'autopsia sul corpo della 42enne di Molfetta, in seguito alla sua improvvisa scomparsa. La donna è morta nello studio del suo dentista.

Tragico episodio nel Barese, dove una donna di 42 anni è morta dal dentista prima dell’anestesia. Sul corpo di Doriana Scardigno, originaria di Molfetta, è già stata disposta l’autopsia, affinché possa essere fatta chiarezza sulle cause del decesso.

Doriana Scardigno, la donna di Molfetta morta per un malore dal dentista

Ha avvertito un malore improvviso e per lei non c’è più stato niente da fare. Se n’è andata a soli 42 anni Doriana Scardigno, la donna originaria di Molfetta che si trovava nello studio dentistico di Corato, in Puglia.

Doriana era un architetto molto stimato e conosciuto nella zona. Familiari e amici ne piangono la tragica e prematura scomparsa.

Doriana Scardigno, la donna di Molfetta morta per un malore: cos’è successo nello studio del dentista?

A Doriana, giunta nello studio dentistico per una visita odontoiatrica, sarebbe stata somministrata una pre-anestesia. A quel punto, avrebbe avuto un malore. Il personale del 118 si è recato sul posto e ha fatto il possibile per salvarla. I soccorritori hanno provato a rianimarla per circa 40 minuti.

Per fare chiarezza sul caso sono già state avviate le indagini gestite dai carabinieri di Corato e Molfetta, coordinati dalla Procura di Trani che ipotizza il reato di omicidio colposo.

Come atto dovuto, il dentista al momento è stato iscritto al registro degli indagati. La salma è già stata condotta all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari per essere sottoposta all’autopsia.

L’esame autoptico sarà necessario per comprendere se si sia trattato di una tragica fatalità indipendente dalla somministrazione dell’anestetico oppure se la sua morte sia legata a un possibile shock anafilattico dovuto al farmaco. La 42enne non soffriva di alcuna patologia.

Doriana Scardigno, la donna di Molfetta morta per un malore dal dentista: il ricordo di un’amica

“Sono le 3.30 di un quasi venerdì, gelido e pungente. Avete presente una lama affilata che con precisione maniacale vi squarcia il cuore? Ecco, quella lama ha trafitto me, togliendo quella luce immensa che Doriana sapeva regalare. Progettava i sogni degli altri, i suoi un pochino meno. Maniaca della bellezza, dei tramonti, dei paesaggi e delle foto artistiche. Un panettone diventava un’opera d’arte. Era colorata e non per il trucco perfetto anche di notte o alle terme o al mare. Era colorata perché lo era la sua anima un pochino ribelle e irrequieta come me. Una mezza pazza di architetto stravagante che mi mancherà come l’aria“, sono le parole toccanti con cui un’amica ha descritto Doriana, dedicandole un pensiero colmo d’affetto.

Nel suo post su Facebook, l’amica della vittima ha ricordato la sua scomparsa: “Il tuo cuore si è fermato all’improvviso e i nostri, da oggi, avranno un battito in meno. Finalmente potrai perdonarti tutte le volte che non ti sei sentita abbastanza. Sappi che per qualcuno eri un pezzo di mondo. Come quello che avremmo girato io e te piano piano, anche con la dentiera. Mi manchi già. La mia Doris”.