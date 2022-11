Dossi (Gruppo Sapio): "Fiducia, responsabilità e ruolo sociale guidano nostra azienda"

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Le competenze e conoscenze acquisite nel tempo ci hanno portati a raggiungere risultati importanti e diventare un punto di riferimento industriale e non solo". Lo ha affermato il presidente del gruppo Sapio Alberto Dossi, in occasione della cerimonia di present...

Roma, 17 nov.

(Adnkronos) – "Le competenze e conoscenze acquisite nel tempo ci hanno portati a raggiungere risultati importanti e diventare un punto di riferimento industriale e non solo". Lo ha affermato il presidente del gruppo Sapio Alberto Dossi, in occasione della cerimonia di presentazione del francobollo emesso per il centenario dell'azienda. "Una storia fatta di lavoro e di persone, guidate da un grande senso di appartenenza a quei valori espressi e tramandati dai nostri nonni e genitori: – ha detto Dossi – la fiducia, la responsabilità, la tenacia, il rispetto per l’ambiente, l’onestà, l’educazione, l’equità, l’imprenditorialità, il ruolo sociale, con i propri collaboratori e nel territorio in cui operiamo".

L'azienda, giunta alla terza generazione, fondata il 17 novembre 1922 da Pio Colombo e Piero Dossi, è un'impresa familiare guidata da tre cugini oltre ad Alberto Dossi dai vicepresidenti Andrea Dossi e Maurizio Colombo, affiancati dal ceo Mario Paterlini. Il gruppo ha sede a Monza, opera nel settore dei gas industriali e medicinali e nell’homecare su tutto il territorio nazionale e, all’estero in Francia, Germania, Slovenia, Turchia e Spagna.

"La transizione ecologica è una via imprescindibile, ha preso la sua direzione, là si dovrà andare senza ma e senza se.

"L'ambiente è un elemento molto importante e anche Sapio fa la sua parte – ha aggiunto Dossi – con la depurazione delle acque, dei suoli e dei fumi di combustione. Tutto questo nonostante il momento difficile, di allarme per l'energia che viene prodotta con il gas, i razionamenti russi e l'avvio di centrali a carbone".