Dossieraggio, Meloni: lavora Antimafia, poi valuteremo Commissione

Trento, 12 mar. (askanews) – Sull’inchiesta di Perugia e la presunta attività di dossieraggio “ora lavora la Commissione Antimafia, poi valuteremo se servirà altro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo – al suo arrivo a Trento – alla domanda se la commissione d’inchiesta ad hoc sulla presunta attività di dossieraggio sia tramontata, sottolineando che per istituirla “ci vuole almeno qualche mese”. “Il punto è che bisogna arrivare fino in fondo. Punto. Perchè quello che sta emergendo è obiettivamente incredibile e vergognoso per uno stato di diritto” ha aggiunto la presidente del Consiglio.