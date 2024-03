Dotan canta con la chitarra "Louder" sulla spiaggia di Malibù

Malibù, 19 mar. (askanews) - Dotan è appena uscito con il nuovo singolo "Louder" dove la musica è usata come megafono per gridare più forte quello in cui lui crede. Ecco un video in esclusiva in cui Dotan sulla spiaggia di Malibù suona il suo brano con la chitarra. "Malibù è il mio posto pre...

Malibù, 19 mar. (askanews) – Dotan è appena uscito con il nuovo singolo “Louder” dove la musica è usata come megafono per gridare più forte quello in cui lui crede. Ecco un video in esclusiva in cui Dotan sulla spiaggia di Malibù suona il suo brano con la chitarra.

“Malibù è il mio posto preferito da cui guardare il tramonto. Ci vado almeno una volta alla settimana per guardarlo, ma è anche un posto molto frequentato, quindi quando ho avuto 30 secondi in cui la gente e il traffico rallentavano ho preso la mia chitarra e ho cantato “Louder”, giusto il tempo per inserire il ritornello…in un momento di silenzio davanti allo splendido tramonto” racconta il cantautore, polistrumentista e produttore discografico israeliano naturalizzato olandese.

L’artista sarà live in Italia il 14 aprile 2024 al Biko Club di Milano; il suo Acoustic Tour 2024 è già sold out in tutte le tappe europee.