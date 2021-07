Dotan chi è: vita privata, curiosità, canzoni, carriera, coming out e fidanzato del cantante israeliano

Dotan è un noto cantante israeliano, che sta riscuotendo un certo interesse e successo anche nel nostro Paese. Scopriamo meglio chi è il cantante

Dotan è un cantante israeliano di grande successo nel suo Paese, che sta cominciando anche a far nascere un certo interesse nei suoi confronti anche in Italia. Scopriamo meglio chi è, la sua vita privata e la sua carriera.

Dotan: chi è?

Dotan, nome d’arte di Dotan Harpenau, è nato a Gerusalemme, in Israele, il 26 ottobre del 1986

Figlio di una nota pittrice israeliana, all’età di un anno si è trasferito con la famiglia ad Amsterdam, dove ha cominciato a coltivare il suo talento e la sua passione per la musica. Proprio in Olanda ha pubblicato nel 2011 il suo primo album, intitolato Dream Parade, che ha riscosso un certo successo nei Paesi Bassi.

Nel 2018 Dotan finisce in uno scandalo. Il cantante viene infatti accusato di aver comprato oltre 140 account falsi col fine di manipolare la sua immagine pubblica sui social. Dotan ha subito ammesso il suo comportamento sbagliato, ma ha comunque deciso di ritirarsi momentaneamente dalla vita pubblica.

Ad ora, il profilo Instagram di Dotan conta circa 70 mila followers.

Dotan: vita privata

Nel 2019, attraverso un lungo messaggio postato sui suoi profili social, Dotan ha dichiarato di essere gay.

Il messaggio riportava il fatto che il cantante volesse essere libero di parlare del suo essere gay e del suo fidanzato. Inoltre affermava come per molti anni avesse tentato di nascondere ciò che egli realmente era per paura che la sua omosessualità potesse inficiare la sua carriera.

L’artista ha poi anche detto che la sua ultima canzone, “Numb”, è molto importante per lui, perché ha aiutato molti ragazzi a fare coming out.

Dotan: il fidanzato

Sul profilo Instagram del cantante, lo scorso 18 giugno, è comparsa una foto che rappresentava l’artista abbracciato a un ragazzo, la cui identità e però ancora sconosciuta.

Siamo comunque certi che ci sia qualcuno di importante nella vita di Dotan: durante un’intervista, in cui ammetteva di essere rammaricato per non aver potuto partecipare al Gay Pride causa Covid, il cantante ha anche ammesso la presenza di un uomo nella sua vita, ed egli è orgoglioso di poterlo definire il suo ragazzo.

Dotan: la carriera

Dopo il suo primo CD, Dream Parade, Dotan ha pubblicato altri due album, 7 Layers nel 2014 e Satellites nel 2021.

Anche se ha ha tenuto vari concerti in giro per l’Europa, alcuni dei quali anche sold-out, il vero successo l’ha ottenuto con l’ultimo album, e in particolare con la canzone Numb, che racconta la sua situazione dopo lo scandalo degli account falsi.

Questo successo dimostra il grande impegno che l’artista israeliano ha sempre messo nella sua musica, che, dolo lunghi anni di lavoro, l’ha portato a riscuotere un notevole successo.