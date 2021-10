Dottor Nowzaradan: come funziona la sua dieta dimagrante

Il Dottor Nowzaradan è diventato celebre per la sua dieta che permette di perdere peso e dimagrire di vari chili in modo efficace e salutare.

Sicuramente chi guarda la televisione o è interessato a dimagrire, conosce il Dottor Nowzaradan, noto per la trasmissione Vite al limite in cui sprona i soggetti a perdere peso per la loro salute e benessere. Qui forniamo alcuni indizi sia sulla dieta del noto esperto, ma anche sulla sua persona in modo da conoscerlo meglio.

Dottor Nowzaradan

Ormai da diverso tempo, va in onda il programma Vite al limite che segue le vicende di soggetti affetti da grave obesità e che decidono di rivolgersi a esperti come il Dottor Nowzaradan proprio per riuscire a perdere peso in maniera definitiva. Un esperto del settore che è diventato ormai una star su Internet che elargisce consigli, suggerimenti e anche critiche ai soggetti per poter dimagrire e quindi effettuare l’operazione necessaria.

Younan Nowzaradan è un chirurgo di origini siriane che si è specializzato sia in chirurgia vascolare che bariatrica, oltre che in bypass gastrici. A lui si rivolgono soggetti obesi, quindi di 200 o 300 chili con gravi patologie e disturbi che vogliono perdere peso seguendo la sua dieta e regime calorico in modo poi da sottoporsi all’intervento.

Si è laureato all’Università di Teheran per poi specializzarsi negli Stati Uniti dove attualmente lavora in Texas, il luogo in cui gestisce il suo centro e dove sono ambientati gli episodi del programma Vite al limite che lo ha reso noto nel mondo.

Ha un atteggiamento impassibile e qualcuno afferma anche sadico verso i soggetti che vogliono dimagrire a cui non concede neanche uno sgarro.

Si sa pochissimo della sua vita privata, a parte il fatto che ora è divorziato e ha ben 3 figli. Oltre a questo programma, ha preso parte anche ad altri reality sempre legati al tema dell’obesità. Inoltre, è noto anche per aver pubblicato riviste scientifiche e libri in cui racconta del suo metodo per poter eliminare i chili di troppo.

Dottor Nowzaradan: dieta

Il piano dimagrante che ha ideato il Dottor Nowzaradan non è uguale per tutti i soggetti, ma tende a cambiare a seconda dello stile di vita, del fisico delle varie persone che decidono di dimagrire e perdere peso. Una dieta che spazia dalle 800 alle 1200 calorie, ma che permette di ottenere ottimi risultati e benefici per poter dimagrire e perdere i troppi chili in eccesso.

Un percorso dimagrante che permette di perdere, se ben seguito e seguendo tutti i suggerimenti del Dottor Nowzaradan, fino a 20 kg al mese. Infatti, proprio per questo motivo è consigliato ai soggetti affetti da grave problematiche di obesità e di peso che ne compromettono la salute e di conseguenza la stessa vita.

Un regime low carb, ovvero con pochissimi carboidrati e tantissime proteine. Vieta l’uso di verdure che sono ricche di carboidrati, quindi non sono ammessi il consumo di alimenti quali carote e zucca. Si possono includere, almeno due porzioni al giorno, di verdure non amidacee, quindi zucchine, broccoli, cavolfiori e anche insalata. La carne va consumata soltanto magra per circa 140 grammi al giorno escludendo le fritture.

Per il contorno, è possibile optare a scelta tra verdure cotte o crude, ma anche asparagi, melanzane, sedano, porro, compreso cavoli di Bruxelles, fagioli, ecc. Per i condimenti è possibile scegliere tra diverse alternative come olio di oliva, all’avocado, ma anche alle mandorle dal momento che contengono tantissima vitamina E. Si consiglia almeno un litro e mezzo, due di acqua al giorno escludendo le zuccherate.

